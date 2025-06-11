Італія

Хорватський фахівець залишиться в Турині щонайменше до літа 2027 року.

Ігор Тудор продовжить роботу на посаді головного тренера Ювентуса, що вже неодноразово підтверджували в керівництві клубу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, угоду вже погоджено, і офіційне підписання контракту відбудеться у п’ятницю, 13 червня.

За інформацією джерела, новий договір із хорватським фахівцем діятиме до червня 2027 року.

Зазначається, що Тудор отримав повну підтримку керівництва клубу, зокрема Джорджо К'єлліні та Дам'єна Комоллі. Їхня довіра стала ключовим чинником у рішенні залишити Тудора на чолі проєкту на наступні роки.

Після нестабільних сезонів Ювентус прагне повернутися до боротьби за чемпіонство, і саме Тудору доручено це завдання. Очікується, що вже найближчим часом клуб активізує роботу на трансферному ринку під нового тренера.