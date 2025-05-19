Італія

Хорватський фахівець працюватиме у таборі "старої синьйори" щонайменше до кінця літнього КЧС-2025.

Спортивний директор туринського Ювентуса Крістіано Джунтолі високо оцінив роботу головного тренера Ігора Тудора та розповів про плани клубу щодо нього.

"Щодо майбутнього Ігора Тудора — дозвольте сказати, що він справив чудове враження. Він працює дуже добре.

Тудор залишиться з нами на Клубний чемпіонат світу-2025, а потім ми подивимось", — цитує слова Джунтолі журналіст Фабріціо Романо.

Таким чином, хорватський наставник, який очолив Ювентус наприкінці березня замість Тіаго Мотти, гарантовано залишиться принаймні до літа 2025 року. Довгострокове ж майбутнє хорватського тренера у таборі "старої синьйори" поки залишається відкритим.