Італія

Бельгієць продовжить кар'єру в Неаполі.

Бельгійський півзахисник Кевін Де Брюйне прилетів в Італію для остаточного оформлення переходу в Наполі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, 12-го червня, 33-річний футболіст приземлився в Римі. На завтра в нього заплановано медичне обстеження після чого буде підписано особистий контракт до 30 червня 2027 року.

Зазначається, що угода вже закрита, залишилося лише поставити підписи сторін в трудовій угоді. Де Брюйне приєднається до Наполі на правах вільного агента.

Минулого сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Ман Сіті 40 матчів, забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі близький до підписання Гутьєрреса.