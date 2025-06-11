Іспанія

Сума трансферу становитиме близько 30 мільйонів євро.

Захисник Жирони Мігель Гутьєррес замінить клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця зацікавлений Наполі, який намагається домовитись з іспанським клубом про трансфер за 30 мільйонів євро.

Також наголошується, що в контракті гравця прописано суму відступних у розмірі 35 млн євро. При цьому 50% прав на гравця належить мадридському Реалу.

Крім "неаполітанців" гравцем цікавилися ще два клуби Серії А – Мілан та Ювентус.

Минулого сезону Гутьєррес провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Хуанпе залишив Жирону після дев'яти років у клубі.