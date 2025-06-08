Боснійський форвард може повернутися до Серії А.
Едін Джеко, Getty Images
08 червня 2025, 19:35
Колишній нападник Фенербахче Едін Джеко незабаром може поповнити склад Болоньї. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "россоблу" запропонувало 39-річному боснійцю контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон.
Нагадаємо, Едін перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив Фенербахче, де виступав останні два роки.
Минулого сезону Джеко провів 53 матчі, в яких забив 21 гол та віддав вісім асистів.
Раніше була інформація, що у послугах Джеко зацікавлені два клуби Серії А.