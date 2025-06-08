Колишній нападник Фенербахче Едін Джеко незабаром може поповнити склад Болоньї. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "россоблу" запропонувало 39-річному боснійцю контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Едін перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив Фенербахче, де виступав останні два роки.

Минулого сезону Джеко провів 53 матчі, в яких забив 21 гол та віддав вісім асистів.

Раніше була інформація, що у послугах Джеко зацікавлені два клуби Серії А.