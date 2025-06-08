Італія

Боснійський форвард може повернутися до Серії А.

Колишній нападник Фенербахче Едін Джеко незабаром може поповнити склад Болоньї. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "россоблу" запропонувало 39-річному боснійцю контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Едін перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив Фенербахче, де виступав останні два роки.

Минулого сезону Джеко провів 53 матчі, в яких забив 21 гол та віддав вісім асистів.

Раніше була інформація, що у послугах Джеко зацікавлені два клуби Серії А.