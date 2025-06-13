Італія

Французький бомбардир може поповнити склад міланського гранда.

Центральний нападник Парми Анж-Йоан Бонні наближається до підписання контракту з Інтером, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що слідом за Крістіаном Ківу "джаллоблу" може залишити й 21-річний француз. "Нерадзуррі" розглядають гравця як дублера Маркуса Тюрама.

За даними Скіри, Бонні вже узгодив особисті умови потенційного контракту з Інтером. Договір про співпрацю з Анж-Йоаном може бути розраховано до кінця червня 2030 року.

Угода бомбардира з Пармою дійсна до липня 2027-го. Порталом transfermarkt він оцінюється в 20 млн євро. "Джаллоблу" посилилися Бонні наприкінці серпня 2021 року. Тоді виконавець на правах вільного агента залишив рідний для нього Шатору.

Протягом уже завершеної кампанії Серії А Анж-Йоан відзначився шістьма голами й чотирма асистами в 37-ми матчах.

Нагадаємо, Інтер нещодавно очолив колишній головний тренер Парми Крістіан Ківу.