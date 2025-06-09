Легенда повертається до Мілана, щоб очолити першу команду до 2027 року.
Крістіан Ківу, фото Інтер
09 червня 2025, 17:33
Інтер оголосив про призначення Крістіана Ківу на посаду головного тренера першої команди. Румунський фахівець підписав контракт до 30 червня 2027 року.
Це вже третій етап кар'єри Ківу в "нерадзуррі": після гравецької кар'єри (2007–2014) і роботи в клубній академії (2018–2023), він повертається в ролі наставника першої команди.
У якості гравця Ківу виграв із міланцями три Скудетто, два Кубки Італії, два Суперкубки, Клубний чемпіонат світу та Лігу чемпіонів сезону-2009/10.
У 2021 році він очолив молодіжну команду Інтера і привів її до чемпіонства, а у 2025-му рятував від вильоту Парму, набравши 16 очок у 13 матчах.
Раніше Інтер розглядав кандидатуру Сеска Фабрегаса, проте Комо відмовився відпускати іспанського фахівця.