Італія

Легенда повертається до Мілана, щоб очолити першу команду до 2027 року.

Інтер оголосив про призначення Крістіана Ківу на посаду головного тренера першої команди. Румунський фахівець підписав контракт до 30 червня 2027 року.

Це вже третій етап кар'єри Ківу в "нерадзуррі": після гравецької кар'єри (2007–2014) і роботи в клубній академії (2018–2023), він повертається в ролі наставника першої команди.

У якості гравця Ківу виграв із міланцями три Скудетто, два Кубки Італії, два Суперкубки, Клубний чемпіонат світу та Лігу чемпіонів сезону-2009/10.

У 2021 році він очолив молодіжну команду Інтера і привів її до чемпіонства, а у 2025-му рятував від вильоту Парму, набравши 16 очок у 13 матчах.

Раніше Інтер розглядав кандидатуру Сеска Фабрегаса, проте Комо відмовився відпускати іспанського фахівця.