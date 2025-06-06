Італія

Чинний головний тренер "нерадзуррі" близький до Палермо.

Колишній керманич збірної Бельгії Доменіко Тедеско може замінити Філіппо Індзагі на посаді головного тренера Пізи, передає журналіст Ніколо Скіра.

Індзагі продовжує рухатися до зміни робочого місця. Спеціаліст потрібен Палермо.

Раніше ще один претендент на роль наступника Філіппо в Пізі Андреа Пірло отримав щедру пропозицію з Дубая. Найближчим часом він має прийняти рішення щодо свого майбутнього.

На сьогодні, 6 червня, запланована зустріч між Пізою й Тедеско. У ході неї сторони мають з'ясувати, чи є в них можливість досягнути домовленості.

Нагадаємо, у січні 2025 року Доменіко залишив збірну Бельгії після 24 матчів усіх турнірів. Він також працював із РБ Лейпциг, московським спартаком, Шальке, Ерцгебірге, Гоффенгаймом U-19 і Штутгартом U-17.

Також повідомлялося, що стати наступним головним тренером Пізі може Марк ван Боммел.