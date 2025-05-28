29-річний камерунець вже отримав пропозицію від "синіх".
Андре-Франк Замбо-Ангісса, Getty Images
28 травня 2025, 14:40
Півзахисник Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у послугах 29-річного камерунця зацікавлений Челсі, керівництво якого вже зробило пропозицію футболісту.
Також наголошується, що у контракті Андре-Франка є пункт про викуп, яким може скористався Челсі.
Нинішнього сезону Замбо-Ангісса провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав п'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Наполі запропонував Джонатану Девіду зарплату 6 млн євро на рік.