Італія

29-річний камерунець вже отримав пропозицію від "синіх".

Півзахисник Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного камерунця зацікавлений Челсі, керівництво якого вже зробило пропозицію футболісту.

Також наголошується, що у контракті Андре-Франка є пункт про викуп, яким може скористався Челсі.

Нинішнього сезону Замбо-Ангісса провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Наполі запропонував Джонатану Девіду зарплату 6 млн євро на рік.