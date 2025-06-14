Італія

Бельгієць хоче грати на найвищому рівні.

Кевін Де Брюйне вперше прокоментував своє рішення продовжити кар'єру в Серії А.

Після 10 років, насичених трофеями і рекордами в Манчестер Сіті, 33-річний півзахисник вибрав Наполі — і, за його словами, вибір був зроблений серцем, але не без розрахунку.

"Я переможець. Завжди ним був. Я ненавиджу програвати — і саме це почуття веде мене вперед. У Наполі сильна команда, вони недавно взяли скудетто і знову гратимуть в Лізі чемпіонів. Це амбітний проєкт, і він мене надихнув. Я відчуваю, що можу стати частиною чогось великого", — заявив бельгієць клубній прес-службі.

За Манчестер Сіті бельгієць провів 422 матчі, відзначившись 108 голами і 177 результативними передачами.