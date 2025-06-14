Італія

27-річний футболіст може продовжити кар'єру в Неаполі.

Наполі розглядає варіант посилення атаки за допомогою Адемоли Лукмана.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, неаполітанці уважно стежать за форвардом Аталанти, який відкритий до зміни обстановки і шукає новий виклик на більш високому рівні.

Керівництво Аталанти не проти розлучитися з нападником, але розраховує виручити за нього не менше 60 мільйонів євро. У Наполі готові обговорювати угоду: під потенційний трансфер в атаку вже зарезервовано бюджет від 50 мільйонів. Лукман також входить в сферу інтересів клубів з АПЛ і Ла Ліги, проте неаполітанці сподіваються переконати гравця своїм проєктом.

27-річний нігерієць провів яскравий сезон: 15 голів і п'ять асистів в 31 матчі Серії А.

Раніше Де Брюйне пояснив, чому вибрав Наполі.