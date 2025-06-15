Італія

Коментар від безпосередньо залученого до процесу.

Напередодні молодіжна збірна Італії на чемпіонаті Європи-2025 U-21 обіграла господарів змагань, словаків (1:0).

Після завершення гри на пресконференцію до журналістів завітав куратор збірних "Скуадри Адзурри" різних вікових груп Джанлуїджі Буффон та відповів на різноманітні питання ЗМІ.

"У цих змаганнях завжди є моменти для страждання, але в такому разі, коли приходить результат, ти цінуєш його більше. Я попросив хлопців показати характер Італії, тому що ззовні важливо бачити це, згуртовану команду, яка бореться за мету.

Ми зараз починаємо з того, із чого раніше починали в темні моменти історії нашого футболу, намагаючись зрозуміти, яку роль ми повинні відігравати для всіх тих, хто близький до команди.

Потім, понад усе, головне — не робити кроків у бік від італійського стилю. Між поразкою і тим, яким чином програти, є суттєва різниця.

Новий головний тренер національної збірної? Дженнаро Гаттузо. Ми працюємо, але ще не вистачає деяких деталей. У нас було кілька напружених днів, але я думаю, що в підсумку ми зробили найкращий вибір", — заявив італійський функціонер.

Нагадаємо, що до цього працювати на чолі Італії відмовився легендарний Клаудіо Раньєрі.