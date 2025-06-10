Італія

Досвідчений фахівець обрав зосередитися на новій посаді в Ромі, відхиливши пропозицію національної команди.

Італійська федерація футболу зіткнулася з відмовою у пошуках нового головного тренера для національної збірної. Досвідчений фахівець Клаудіо Раньєрі офіційно заявив, що не очолить Скуадру Адзурру, попри надану можливість.

В інтерв'ю агентству ANSA Раньєрі прокоментував своє рішення:

"Я вдячний президенту Федерації Гравіні за надану можливість, для мене це велика честь. Але я все обдумав і вирішив повністю зосередитися на своїй новій посаді в Ромі. Фрідкіни повністю підтримали б будь-яке моє рішення щодо збірної, але цей вибір — виключно мій", — заявив колишній коуч Роми.

Раніше Спаллетті підтвердив своє звільнення зі збірної Італії.