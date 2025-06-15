Італія

Румунський фахівець повернувся до Мілана.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився про призначення на посаду головного тренера команди Крістіана Ківу. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Футбол — це світ, у якому все легко згорає. Всі дуже любили Сімоне Індзагі, але через чотири роки ми дійшли до розлучення за обопільною згодою.

Ківу — відповідне рішення для історії та амбіцій клубу: рішення було ухвалено за 24 години. Він не був запасним варіантом. Ми досить тривалий час слідкували за його прогресом", — заявив Маротта.

Раніше повідомлялося, що Інтер близький до придбання колишнього підопічного Ківу.