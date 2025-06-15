Італія

"Мафіозі" йде рятувати "Скуадру адзурру".

Куратор збірних Італії різних вікових груп Джанлуїджі Буффон висловився про майбутнє призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера "Скуадри адзурри". Його слова наводить ANSA.

"Ми починаємо з того, з чого завжди починали після непростих моментів. Найважливіше — уникнути ганьби, не гідної Італії та не виставити себе дурнями.

Сьогодні перемагати важко з ким завгодно, але є різниця між просто поразкою і поразкою певного роду. І з цим можна працювати, вносячи корективи.

З президентом і всією федерацією у нас були досить інтенсивні дні, сповнені моментів різного роду. Я думаю, що в підсумку ми зробили найкращий вибір для Італії", — сказав Буффон.

Раніше Буффон підтвердив, що збірну Італії очолить Гаттузо.