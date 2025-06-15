"Мафіозі" йде рятувати "Скуадру адзурру".
Буффон, getty images
15 червня 2025, 15:18
Куратор збірних Італії різних вікових груп Джанлуїджі Буффон висловився про майбутнє призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера "Скуадри адзурри". Його слова наводить ANSA.
"Ми починаємо з того, з чого завжди починали після непростих моментів. Найважливіше — уникнути ганьби, не гідної Італії та не виставити себе дурнями.
Сьогодні перемагати важко з ким завгодно, але є різниця між просто поразкою і поразкою певного роду. І з цим можна працювати, вносячи корективи.
З президентом і всією федерацією у нас були досить інтенсивні дні, сповнені моментів різного роду. Я думаю, що в підсумку ми зробили найкращий вибір для Італії", — сказав Буффон.
Раніше Буффон підтвердив, що збірну Італії очолить Гаттузо.