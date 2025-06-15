Куратор збірних Італії різних вікових груп Джанлуїджі Буффон висловився про майбутнє призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера "Скуадри адзурри". Його слова наводить ANSA.

"Ми починаємо з того, з чого завжди починали після непростих моментів. Найважливіше — уникнути ганьби, не гідної Італії та не виставити себе дурнями.

Сьогодні перемагати важко з ким завгодно, але є різниця між просто поразкою і поразкою певного роду. І з цим можна працювати, вносячи корективи.

З президентом і всією федерацією у нас були досить інтенсивні дні, сповнені моментів різного роду. Я думаю, що в підсумку ми зробили найкращий вибір для Італії", — сказав Буффон.

Раніше Буффон підтвердив, що збірну Італії очолить Гаттузо.