Італія

Легенда замінив Спаллетті на посаді керманича "адзуррі".

Президент Італійської федерації футболу (FIGC) Габріеле Гравіна прокоментував призначення Дженнаро Гаттузо головним тренером збірної Італії.

Функціонер відзначив професіоналізм і досвід 47-річного італійського спеціаліста.

"Гаттузо — символ італійського футболу, а футболка збірної для нього як друга шкіра. Його вмотивованість, професіоналізм і досвід будуть основоположними для найкращого виконання майбутніх зобов'язань перед національною командою. Усвідомлюючи важливість мети, якої ми прагнемо досягнути, я вдячний йому за готовність і повну відданість, з якими він прийняв цей виклик, розділивши ідеї спрямованого на загальний розвиток нашого футболу проєкт FIGC, в якому футболка "адзуррі" відіграє стратегічно важливу роль", — цитує Гравіну офіційний сайт Італійської федерації футболу.

Нагадаємо, офіційно Гаттузо представлять у четвер, 19 червня. Раніше "адзуррі" опікувався Лучано Спаллетті.