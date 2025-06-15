Італія

21-річний футболіст, ймовірно, продовжить кар'єру в Серії А.

Наполі виявляє предметний інтерес до нападника Ан-Насра Джона Дурана.

За інформацією журналіста Ягиза Сабунджуоглу, клуб вже направив офіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного форварда.

Колумбієць опинився в Саудівській Аравії в січні, перейшовши з Астон Вілли за 77 мільйонів євро, проте адаптація в новому середовищі виявилася не найпростішою.

Повідомлялося, що особисті труднощі гравця вплинули на його стабільність, і керівництво Ан-Насра розглядає можливість розставання з футболістом, в тому числі і через оренду.

Раніше повідомлялося, що Наполі виявляє інтерес до Лукмана.