21-річний футболіст, ймовірно, продовжить кар'єру в Серії А.
Джон Дуран, Getty Images
15 червня 2025, 18:55
Наполі виявляє предметний інтерес до нападника Ан-Насра Джона Дурана.
За інформацією журналіста Ягиза Сабунджуоглу, клуб вже направив офіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного форварда.
Колумбієць опинився в Саудівській Аравії в січні, перейшовши з Астон Вілли за 77 мільйонів євро, проте адаптація в новому середовищі виявилася не найпростішою.
Повідомлялося, що особисті труднощі гравця вплинули на його стабільність, і керівництво Ан-Насра розглядає можливість розставання з футболістом, в тому числі і через оренду.
Раніше повідомлялося, що Наполі виявляє інтерес до Лукмана.