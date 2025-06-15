Італія

У форварда є конкретна пропозиція.

Майбутнє Ельдора Шомуродова може бути пов'язане з американським континентом.

Як повідомляє L'Équipe, форвард збірної Узбекистану отримав конкретну пропозицію від одного з клубів МЛС. Назва команди поки що тримається в секреті, але переговори знаходяться в активній стадії.

Рома не має наміру утримувати нападника за будь-яку ціну — в клубі готові розглянути варіанти його відходу вже цього літа. Контракт Шомуродова з римським клубом розрахований до червня 2026 року, проте перспектива перезавантаження кар'єри в США може влаштувати всі сторони.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні відмовив Ювентусу через поведінку Комоллі.