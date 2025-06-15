Італія

Італійський тренер не захотів очолити туринський клуб після зневажливих слів менеджера.

Італійський наставник Джан П'єро Гасперіні відмовився прийняти пропозицію очолити Ювентус через непрофесійну та зарозумілу поведінку генерального менеджера клубу Дам'єна Комоллі. Про це розповів журналіст Сандро Сабатіні.

За словами джерела, Комоллі зателефонував Гасперіні під час перемовин і сказав: "Переконай мене, чому Ювентус повинен обрати саме тебе". У відповідь тренер спокійно поставив усе на свої місця: "Це ти мені подзвонив, а не я тобі".

Згодом, 6 червня, стало офіційно відомо, що 67-річний фахівець очолив Рому, підписавши контракт до 2028 року. Гасперіні замінив на посаді Клаудіо Раньєрі, а до цього з 2016 року працював з Аталантою, яку вивів на новий рівень в італійському футболі.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться захисником Брюгге.