Італія

Змінився тренер — змінились пріоритетні гравці

Італійський опорний півзахисник Даніло Катальді цей сезон провів у складі Фіорентини на правах оренди з римського Лаціо.

Після завершення дії тимчасової угоди щодо 30-річного виконавця у клубу з Флоренції була можливість викупити контракт футболіста за 4 млн євро.

І це б дійсно сталось, якщо б головним тренером Фіо залишався Раффаеле Палладіно, але той завершив співпрацю з клубом.

Після цього Катальді, який під орудою керманича провів 34 матчі та забив три голи в цій кампанії, став клубу не потрібним, а отже на нього очікує повернення до столиці та так само невизначені перспективи.