39-річний футболіст знову гратиме в Серії А.
Едін Джеко, Getty Images
16 червня 2025, 16:23
Боснійський нападник Един Джеко продовжить кар’єру в італійській Серії А. 39-річний гравець перейде з Фенербахче до Фіорентини як вільний агент, повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, Джеко підпише однорічний контракт із "фіалками" з можливістю продовження.
У цьому сезоні Джеко взяв участь у 53 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив 21 гол і віддав вісім результативних передач.
Раніше боснієць виступав за такі відомі клуби, як Інтер, Рома та Манчестер Сіті, а також за низку інших команд.
Минулий розіграш Серії А Фіорентина завершила на шостому місці.
Раніше повідомлялося, що Піолі очолить Фіорентину.