Італія

39-річний футболіст знову гратиме в Серії А.

Боснійський нападник Един Джеко продовжить кар’єру в італійській Серії А. 39-річний гравець перейде з Фенербахче до Фіорентини як вільний агент, повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, Джеко підпише однорічний контракт із "фіалками" з можливістю продовження.

У цьому сезоні Джеко взяв участь у 53 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив 21 гол і віддав вісім результативних передач.

Раніше боснієць виступав за такі відомі клуби, як Інтер, Рома та Манчестер Сіті, а також за низку інших команд.

Минулий розіграш Серії А Фіорентина завершила на шостому місці.

Раніше повідомлялося, що Піолі очолить Фіорентину.