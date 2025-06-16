Італія

Швейцарець хоче грати за Мілан.

Опорний півзахисник бельгійського Брюгге Ардон Яшарі заявив, що з дитинства є вболівальником італійського Мілана. Цитує швейцарця албанського походження Sky Sport Italia.

"Моя мрія збулася, коли я зіграв за Брюгге на Сан Сіро. У другому таймі я підняв очі й побачив перед собою цю неймовірну стіну — "Curva Sud" (найбільше угруповання ультрас Мілана — прим.) великого Мілана. Мене переповнювала гордість у той момент, я думав про свою маму, свою сім'ю.

У дитинстві ми ходили дивитися матч Мілана проти Барселони і були на самому верху стадіону, на третьому ярусі. Мені було вісім років. З того дня грати на Сан-Сіро було моєю мрією, і раптом я там опинився. Я завжди був прихильником цього клубу", — заявив Яшарі.

Минулого сезону Ардон Яшарі відіграв за Брюгге 52 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач. За підсумками сезону-2024/25 Яшарі було визнано найкращим гравцем Жюпілер Про-Ліги.

Раніше повідомлялося, що Мілан веде перемовини щодо трансферу Яшарі.