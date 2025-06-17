Італія

Гвідо Пальюка очолив італійський клуб.

Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Гвідо Пальюка.

Угода з 49-річним італійцем розрахована на два роки.

На своєму новому місці Гвідо замінить Роберто Д'Аверсу, під керівництвом якого Емполі зайняв 18 місце у Серії А та вилетів до Серії В.

Попереднім місцем роботи Пальюки був Юве Стабія, яку він у 2024 році вивів до Серії В, після чого посів п'яте місце, поступившись Кремонезе у плей-оф за вихід до Серії А.

Нагадаємо, у складі Емполі виступає український півзахисник Віктор Коваленко.