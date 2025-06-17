Італія

Нападник Насьйоналя може перебратися до Верони.

Лівий вінгер Насьйоналя Монтевідео Єремія Рекоба опинився в сфері інтересів Верони, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що за 21-річного уругвайця рідний для нього клуб хоче отримати 3 млн євро. За даними transfermarkt контракт гравця з Насьйоналем розраховано до кінця 2025-го.

За клуб із Монтевідео Рекоба дебютував наприкінці жовтня 2023 року, коли головним тренером був його батько Альваро, відомий своїми виступами за міланський Інтер (261 матч, 72 гола й 66 асистів).

На рахунку Єремії 14 голів і шість асистів за Насьйональ у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Верона відпустила свого захисника до Брайтона.