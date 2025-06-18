Італія

Керманич Ювентуса прокоментував підготовку до Аль-Айна.

У першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 туринський Ювентус зіграє проти емірського Аль-Айна.

Головний тренер "Старої Синьйори" Ігор Тудор напередодні гри прокоментував готовність власної команди.

"Нарешті ми починаємо виступи на цьому турнірі! Це буде прекрасне змагання, довгоочікуване. Це перший Клубний чемпіонат світу для мене, і тому є величезне бажання стартувати і цей ентузіазм передається команді.

Ми добре попрацювали і хочемо виступити так само добре. Ми приїхали сюди не для того, щоб просто брати участь. Коли Юве бере участь у турнірі, він робить це для того, щоб у ньому перемогти. Ми поважаємо всіх суперників, бо це найкращі команди світу, тому буде нелегко, але є лише один спосіб прийняти виклики, які чекають на нас у цьому турнірі: думати від матчу до матчу. Тоді ми побачимо, як усе пройде.

Ми багато тренувались у США, щоб звикнути до часу проведення матчів. Спека? Зараз літо, тож умови однакові для всіх. Ми повинні зосередитись тільки на нашій грі та завданнях, які потрібно виконати для досягнення наших цілей.

Вважаю, що команда вже адаптувалась до клімату та часового поясу. Ми готові. Я знаю всі команди на цьому турнірі, ми їх аналізували. Деякі приїхали з менш відомих ліг, але ми повинні поважати всіх. Ми повинні зосередитись на собі. Ми самі вирішуватимемо свою долю.

Щодо новин команди, то Мануель Локателлі тренувався з нами, але його все ще трохи турбує щиколотка, тоді як Тен Копмейнерс у порядку, і я б сказав, що він майже одужав. Він, як і Федеріко Гатті, добре тренується з командою, і це хороший знак, що два гравці з таким характером повертаються. Феде трохи відстає від Копа, але вони обидва на правильному шляху.

Чи будуть вони гравцями стартового складу в цій грі? Я не впевнений, але вони почувають себе краще і зрештою будуть із нами. Даніеле Ругані надасть нам велику підтримку, він цінний гравець, добре тренується, має досвід і знає цей клуб. Я радий, що він тут.

Щодо Глейсона Бремера, із іншого боку, буде складно побачити його знову на полі найближчим часом, але вчора він пройшов важливе тренування. Він доклав для цього великих зусиль і навіть зміг грати в підкатах. Це важливий крок, тепер ми повинні продовжувати, не ризикуючи його здоров’ям. Дуже приємно бачити його тут із нами.

Я радий тренувати цю команду. У Юве я почуваюсь як удома. Я повністю зосереджений на тому, щоб виконувати свою роботу найкращим чином. Після підписання контракту я був дуже щасливий, але щастя тривало лише мить. Через секунду я вже думав про те, що робити, щоб виграти наступний матч. Ніколи не можна здаватись, ніколи не можна зупинятись, ані в матчі, ані на тренуванні. Це мій спосіб жити спортом і життям, і я намагаюсь передати це своїм гравцям", — заявив хорватський фахівець.

Матч Аль-Айн — Ювентус відбудеться 19 червня, о 04:00.