Італія

Спойлер: не Мілан.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма прокоментував переговори з керівництвом паризького гранда про нову трудову угоду. Термін чинного контракту між сторонами закінчується влітку наступного року.

"Ми рухаємося вперед. Агент веде переговори. Я ж зараз сконцентрований на іграх. Завжди віддаюся на 100% заради команди і вболівальників.

Цей клуб дав мені все", — передає слова італійця RMC Sport.

У минулому сезоні Доннарумма разом з ПСЖ став чемпіоном Ліги 1, тріумфатором Ліги чемпіонів УЄФА і виграв Кубок.