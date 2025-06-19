Італія

Півзахисник залишається ще на один рік.

Уругвайський центральний півзахисник римського Лаціо Матіас Весіно цього літа отримав пропозицію від турецького Фенербахче щодо трансферу в якості вільного агента, адже його контракт із "орлами" поступово добігав до завершення.

Утім, коли римляни почули про зацікавленість інших клубів у їхньому 33-річному виконавці, то одразу ж почали перемовини щодо продовження угоди ще на один рік.

Розмова була короткою — Весіно задоволений ігровою практикою й статусом у колективі, тому одразу погодився на пропозицію клубу.

Контракт продовжено до 2026 року з можливістю додавання ще одного сезону наступного літа.

У цьому сезоні Весіно через травму підколінного сухожилля провів лише 29 матчів, забив два голи та віддав п’ять гольових передач.