Півзахисник залишається ще на один рік.
Матіас Весіно, Getty Images
19 червня 2025, 14:10
Уругвайський центральний півзахисник римського Лаціо Матіас Весіно цього літа отримав пропозицію від турецького Фенербахче щодо трансферу в якості вільного агента, адже його контракт із "орлами" поступово добігав до завершення.
Утім, коли римляни почули про зацікавленість інших клубів у їхньому 33-річному виконавці, то одразу ж почали перемовини щодо продовження угоди ще на один рік.
Розмова була короткою — Весіно задоволений ігровою практикою й статусом у колективі, тому одразу погодився на пропозицію клубу.
Контракт продовжено до 2026 року з можливістю додавання ще одного сезону наступного літа.
У цьому сезоні Весіно через травму підколінного сухожилля провів лише 29 матчів, забив два голи та віддав п’ять гольових передач.