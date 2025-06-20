Італія

Альбертом Гудмундссоном також цікавляться Аталанта й Болонья.

Аталанта, Болонья або Рома можуть спробувати придбати нападника Дженоа Альберта Гудмундссона, якщо його не викупить Фіорентина, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, клуб із Флоренції, який 28-річний ісландець представляв на правах оренди в сезоні-2024/25, має право викупу за 17 млн євро. Тимчасовий перехід виконавця обійшовся в 5.85 млн.

Можливість викупити Гудмундссона Фіорентина втратить уже наступного тижня. На рахунку Альберта вісім голів і три асисти в 33-х матчах за "фіолетових" у всіх турнірах.

Дженоа придбала гравця АЗ наприкінці січня 2022 року за 1.5 млн євро. Виступаючи за "россоблу" нападник відзначився 31 результативним ударом і десятьма гольовими передачами у 87-ми протистояннях.

Раніше повідомлялося, що конкурент Артема Довбика в Ромі близький до турецького клубу.