Італія

Узбекистанський форвард може підписати контракт три роки.

Нападник Роми Ельдор Шомуродов може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного узбека зацікавлений Істанбулспор, який веде продуктивні переговори з "вовками".

Також наголошується, що керівництво турецького клубу запропонувало конкуренту Артема Довбика контракт на три роки.

Минулого сезону Шомуродов провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Паредес близький до переходу в Боку Хуніорс.