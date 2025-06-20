Італія

Фулбек Альберту Кошта має залишитися в туринському клубі.

Два клуби чемпіонату Англії зробили пропозиції Ювентусу стосовно правого захисника Альберту Кошти, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що обом представникам АПЛ "б'янконері" відмовили. Сам 21-річний португалець хоче залишитися в Турині.

У травні Скіра писав, що Валенсія й Дженоа цікавилися можливістю орендувати Кошту. Із потенційним повноцінним трансфером Альберту пов'язували Брайтон і Фулгем.

Ювентус придбав фулбека в рідної для нього Віторії Гімарайнш за 13.8 млн євро в січні 2025-го. Тоді португалець підписав чотирирічний контракт із туринцями.

На рахунку Кошти три асисти в 11-ти матчах за "б'янконері" в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб готовий продати центрфорварда Душана Влаховича за 20 млн євро.