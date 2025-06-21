Італія

Цей сезон гравець провів у оренді в клубі АПЛ.

Данський атакувальний півзахисник Альберт Гренбек цю кампанію відіграв за англійський Саутгемптон на правах оренди з французького Ренна, але оскільки "святі" при цьому посіли останню сходинку та залишили АПЛ, то повноцінний трансфер гравця вони так і не отримали.

24-річний виконавець уже повернувся до складу "червоно-чорних", проте у Франції надовго не затримається — доля готує йому черговий перехід.

Гренбеком зацікавився італійський Дженоа й доволі швидко зумів домовитись про чергову оренду в його кар’єрі.

За річну угоду грифони заплатять 1 млн євро, а коли вони добігатиме завершення матимуть право на повноцінний трансфер за 10 млн євро.

І вже готовий контракт для гравця до 2030 року.

Нагадаємо, що Ренн за трансфер Гренбека влітку 2024 року з норвезького Буде/Глімт заплатив 15 млн євро.

За сезон Альберт у 23 матчах (1042 хвилин) забив два голи та віддав один гольовий пас.