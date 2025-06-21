Італія

Колишній керманич Дженоа підхопить новачків у наступному сезоні.

Італійська Піза за підсумками сезону посіла другу сходинку в Серії B, а отже здобула пряму перепустку на підвищення за класом й прийдешню кампанію розпочне вже в "елітному" дивізіоні.

Відповідно, клубу потрібно підсилення під час літньої трансферної кампанії, і керівництво на цьому шляху вирішило розпочати з позиції головного тренера команди.

Філіппо Індзагі виводив команду до найвищого дивізіону, але погодився очолити Палермо, тож на його місце запросили Альберто Джилардіно.

42-річний фахівець перебував у пошуку роботи від листопада минулого року, коли його звільнили з генуезького Дженоа через невпевнений початок сезону.

Оголошення про підписання контракту має відбутись уже невдовзі — тренер отримає угоду до 2027 року із зарплатнею в 1 млн євро за сезон.