Колишній керманич Дженоа підхопить новачків у наступному сезоні.
Альберто Джилардіно, Getty Images
21 червня 2025, 08:20
Італійська Піза за підсумками сезону посіла другу сходинку в Серії B, а отже здобула пряму перепустку на підвищення за класом й прийдешню кампанію розпочне вже в "елітному" дивізіоні.
Відповідно, клубу потрібно підсилення під час літньої трансферної кампанії, і керівництво на цьому шляху вирішило розпочати з позиції головного тренера команди.
Філіппо Індзагі виводив команду до найвищого дивізіону, але погодився очолити Палермо, тож на його місце запросили Альберто Джилардіно.
42-річний фахівець перебував у пошуку роботи від листопада минулого року, коли його звільнили з генуезького Дженоа через невпевнений початок сезону.
Оголошення про підписання контракту має відбутись уже невдовзі — тренер отримає угоду до 2027 року із зарплатнею в 1 млн євро за сезон.