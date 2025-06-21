Італія

Очікуємо на трансфер уже невдовзі.

Італійський центральний півзахисник Емполі Якопо Фацціні робить лише свої перші кроки в "дорослому" футболі й наразі захищає кольори країни на чемпіонаті Європи-2025 серед юнаків віком до 21 року в Словаччині.

Тим часом клубне майбутнє 22-річного виконавця вирішується паралельним курсом, і є велика ймовірність того, що він залишить рідний колектив.

Фіорентина звернулась до Емполі з конкретною пропозицією в 8 млн євро + 2 млн євро бонусів.

Сам Фацціні тим часом отримав контракт до 2030 року з 1,2 млн євро за сезон зарплатнею.

Повідомляється, що перемовини перебувають у "дуже просунутому" стані із запланованим фінальним раундом у понеділок, 23 червня, проте Емполі в останній момент може затребувати й більшу компенсацію за свого гравця.

Тим паче, якщо Італія пройде Німеччину в чвертьфіналі молодіжної першості.

За сезон у Фацціні шість голів та один гольовий пас у 22 матчах (1556 хвилин).