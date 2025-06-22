Італія

Досвід роботи впродовж сезону оренди сподобався всім.

Італійський нападник Роберто Пікколі згідно з контрактом належить бергамаській Аталанті, однак цей сезон для нього повністю минув у оренді в сардинському Кальярі.

24-річний виконавець після завершення угоди мав повертатись до складу "оробічі" з 11 голами та чотирма гольовими передачами за 40 матчів минулої кампанії, однак усе йде до того, що Кальярі й стане повноцінно власником прав на цього футболіста.

Сардинці погодились активувати спеціальну опцію викупу в контракті й за 12 млн євро незабаром забезпечать собі трансфер Пікколі.

На футболіста вже очікує контракт до 2029 року із зарплатнею в 1,1 млн євро.

Нагадаємо, що Роберто є вихованцем Аталанти, але від 2020 року почалась його серія оренд до Спеції, генуезького Дженоа, Верони, Емполі та Лечче.