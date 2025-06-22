Італійський бомбардир може повернутися на батьківщину.
Чіро Іммобіле, Getty Images
22 червня 2025, 14:59
Центральний нападник Бешикташа Чіро Іммобіле висловив свою готовність до співпраці з Болоньєю, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що "россоблу" вивчають можливість здійснення трансферу 35-річного італійця. Виконавець хоче повернутися на батьківщину, але його зарплата (6 млн євро на рік) є зависокою для Болоньї, яка може запропонувати Іммобіле контракт за схемою "1+1" (2 млн/рік).
Наразі існує два варіанти: або Чіро зменшить свою заробітну плату, або Бешикташ надасть йому вихідну допомогу. Угода нападника зі стамбульським клубом втрачає чинність наприкінці сезону-2025/26.
До "чорно-білих" Іммобіле приєднався в липні 2024 року, залишивши Лаціо в статусі найкращого бомбардира в історії римлян. Протягом уже завершеної кампанії гравець відзначився 19-ма голами й чотирма асистами в 41-му матчі всіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що Аталанта не викупить захисника Болоньї.