Італія

Франческо Камарда може тимчасово залишити "россонері".

Центральним нападником Мілана Франческо Камардою цікавиться ряд клубів Серії А і В, передає журналіст Ніколо Скіра.

До боротьби за 17-річного італійця приєдналися Удінезе й Піза. Раніше повідомлялося, що талант "россонері" опинився в сфері інтересів Лечче й Кремонезе, а також Спеції, Каррарезе й Фрозіноне.

Камарда може залишити Мілан на правах оренди, щоб отримати більше ігрової практики на найвищому рівні. Протягом сезону-2024/25 він взяв участь у 14-ти матчах клубу в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Також на рахунку Франческо сім голів і два асисти в 21-му протистоянні за "молодіжку" гранда в ході завершеної кампанії.

Раніше повідомлялося, що "россонері" попрощаються з одним із конкурентів Камарди.