Італія

Серб шукатиме нове місце роботи.

Нападник Мілана Лука Йович залишить італійський клуб цього літа на правах вільного агента. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у керівництва "россонері" була опція продовження контракту 27-річного серба до літа 2026-го року, втім у Мілані вирішили не продовжувати співпрацю з форвардом.

Йович перейшов до Мілана з Фіорентини за 500 тисяч євро влітку 2023-го року. У складі "червоно-чорних" нападник провів загалом 49 матчів, у яких забив 13 м'ячів та віддав 1 гольовий пас.

Раніше повідомлялося, що Йович знаходиться на радарі клубів з Близького Сходу.