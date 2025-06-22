Серб шукатиме нове місце роботи.
Luka Jović, getty images
22 червня 2025, 13:49
Нападник Мілана Лука Йович залишить італійський клуб цього літа на правах вільного агента. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у керівництва "россонері" була опція продовження контракту 27-річного серба до літа 2026-го року, втім у Мілані вирішили не продовжувати співпрацю з форвардом.
Йович перейшов до Мілана з Фіорентини за 500 тисяч євро влітку 2023-го року. У складі "червоно-чорних" нападник провів загалом 49 матчів, у яких забив 13 м'ячів та віддав 1 гольовий пас.
Раніше повідомлялося, що Йович знаходиться на радарі клубів з Близького Сходу.