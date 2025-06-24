Італія

17-річний футболіст близький до переходу в Лечче.

Нападник Мілана Франческо Камарда близький до зміни клубної прописки. Як повідомляє в соціальних мережах авторитетний журналіст і інсайдер Фабріціо Романо, до підписання 17-річного футболіста близький Лечче.

Йдеться про оренду. У Лечче буде можливість викупу гравця, а у Мілана — опція зворотного викупу. Такий формат угоди дозволить "россонері" зберегти контроль над майбутнім свого вихованця.

Камарда провів 16 офіційних матчів за першу команду Мілана, але голів у них не забивав. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Франческо в 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Йович залишить Мілан.