Італія

"Нерадзуррі" попрощалися з Мішелем Адопо й Роберто Пікколі.

Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про викуп в Аталанти центрального півзахисника Мішеля Адопо й центрального нападника Роберто Пікколі.

За даними transfermarkt, повноцінний трансфер 24-річного француза обійшовся в 3.8 млн євро, тоді як 24-річний італієць коштував "россоблу" 12-ти млн (+ 500 тисяч за оренду раніше). Контракти з гравцями розраховано до кінця червня 2029 року.

Адопо "нерадзуррі" представляв із липня 2023-го. Тоді він на правах вільного агента залишив Торіно. На рахунку Мішеля один асист в 11-ти матчах за клуб із Бергамо.

Пікколі ж є вихованцем Аталанти. Ряд оренд (шість включно з Кальярі) не допоміг йому заявити про себе "нерадзуррі". На рахунку Роберто один гол у 15-ти матчах за рідний для нього клуб.

У сезоні-2024/25 француз відзначився одним голом і двома асистами в 38-ми матчах за Кальярі, а італієць — 11-ма голами й чотирма асистами в 40 матчах.

Раніше "россоблу" викупили й гравця Наполі.