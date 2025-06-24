Італія

Крістіано підписав дворічний контракт із туринським клубом.

Торіно оформив повноцінний трансфер раніше орендованого лівого захисника Фіорентини Крістіано Бірагі, передає офіційний сайт "биків".

Контракт із 32-річним італійцем розраховано до кінця червня 2027-го. За даними журналіста Ніколо Скіри, перехід колишнього капітана клубу з Флоренції обійшовся в 250 тисяч євро.

Фіорентина орендувала Бірагі в Пескари в серпні 2017 року за 500 тисяч. У липні 2018-го він за 3 млн повноцінно поповнив склад "фіолетових".

Сезон-2019/20 Крістіано провів у рідному для нього Інтері в оренді, так само як і другу частину нещодавно завершеної кампанії з Торіно (15 матчів).

На рахунку фулбека 15 голів і 41 асист у 266-ти матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Раніше він також представляв збірну Італії (16М, 1Г, 4А).