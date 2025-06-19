Італія

Сума викупу залежатиме від напрямку трансферу.

Сербський воротар італійського Торіно Ваня Мілінкович-Савич провів якісний сезон у Серії A, після чого про нього знову заговорили в контексті можливого трансферу під час літньої кампанії переходів.

Варто нагадати, що свого часу англійський Манчестер Юнайтед викуповував його контракт у Войводіни за 1,75 млн євро в 2014 році, тож коли за старою пам’яттю "Червоні дияволи" почали розглядати можливе повернення 28-річного виконавця до клубу, не варто було дивуватись.

"Бики" тим часом мають доволі чіткі плани щодо майбутнього гравця та охоче розглядають будь-які пропозиції, яких насправді чимало.

Але у Торіно при цьому є доволі чіткі критерії до трансферу: якщо Ваня переходитиме до клубу із Серії A, то це коштуватиме потенційним покупцям 1,9 млн євро.

А якщо до будь-якого іншого чемпіонату, то вже 22,3 млн євро, що чітко вказано в контракті футболіста строком до 2026 року.

У цьому сезоні на рахунку Мілінкович-Савича 44 пропущені м’ячі в 39 матчах, 11 із яких були "сухими".