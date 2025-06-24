Італія

Після ймовірного продажу Тео Ернандеса "россонері" у першу чергу звернули на універсала Арсеналу.

Італійський Мілан готується до продажу одного зі своїх ключових гравців — лівого захисника Тео Ернандеса.

Як повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо в ефірі Sky Sport, трансфер француза в Аль-Хіляль перебуває на завершальній стадії: сторони вже погодили особисті умови з французом, а клуби наблизилися до фінальної згоди щодо суми угоди — близько 25 мільйонів євро плюс бонуси.

На тлі цього Мілан вже активно шукає заміну Тео, і наразі головним кандидатом є Олександр Зінченко з Арсеналу. Ді Марціо підкреслив, що новий головний тренер россонері Массіміліано Аллегрі високо оцінює українця, зокрема його тактичну гнучкість, і вже дав "зелене світло" можливому трансферу.

Контракт Зінченка з лондонцями спливає через рік, тому сума трансферу не має стати серйозною перешкодою для італійського гранда. Крім українця, на радарі Мілана також залишаються Дестіні Удоджі з Тоттенгема та Максим Де Кейпер із Брюгге, однак саме Олександр нині є “гарячим іменем” у списку клубу.