Футболіст підписав повноцінний контракт з "нерадзуррі".
Нікола Залевські, ФК Інтер
24 червня 2025, 08:38
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з півзахисником Роми Ніколою Залевські.
Деталі угоди з 23-річним поляком не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума викупу склала близько шести мільйонів євро.
Нагадаємо, Нікола виступав за "нерадзуррі" з зими цього року на правах оренди.
У другій половині минулого сезону Залевські провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що президент Інтера підтвердив зацікавленість у форварді Парми.