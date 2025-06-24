Італія

Футболіст підписав повноцінний контракт з "нерадзуррі".

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з півзахисником Роми Ніколою Залевські.

Деталі угоди з 23-річним поляком не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума викупу склала близько шести мільйонів євро.

Нагадаємо, Нікола виступав за "нерадзуррі" з зими цього року на правах оренди.

У другій половині минулого сезону Залевські провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що президент Інтера підтвердив зацікавленість у форварді Парми.