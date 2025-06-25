Італія

Універсальний гравець атакувальної ланки залишився в клубі з Удіне.

Удінезе активував опцію оновлення угоди з нападником Флоріаном Товеном, передає офіційний сайт клубу.

Тепер контракт 32-річного француза з "б'янконері" розраховано до кінця червня 2026-го. Товен є капітаном Удінезе.

Виконавець представляє клуб з Удіне з кінця січня 2023 року. Тоді він на правах вільного агента залишив Тігрес.

На рахунку Флоріана 15 голів і десять асистів у 73-х матчах за "б'янконері" в усіх турнірах.

Нещодавно колишній гравець Удінезе поділився деталями своєї боротьби з важкою травмою коліна, через яку він уже понад два роки не виходив на поле.