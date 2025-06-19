Іспанія

Іспанський вінгер досі не може оговтатися від складної травми коліна, яку отримав ще у 2023 році, але не втрачає надії повернутися на поле.

Іспанський вінгер Жерар Деулофеу, який зараз має статус вільного агента, поділився болючими деталями боротьби з тяжкою травмою коліна, через яку він уже понад два роки не виходив на поле.

У коментарі для Sky Sport Italia 31-річний футболіст зізнався, що його стан складніший за звичайну спортивну травму:

"Для мене все це тортури. Щодня я тренуюся, щоб повернутися, але назвати терміни мені неможливо, це не травма на сім, вісім або дев’ять місяців, а набагато більше. Я не знаю, чи зможу я коли-небудь це зробити, але я докладу всіх зусиль і не хочу здаватися, хоча часто думав про завершення кар’єри: все це, скоріше, інвалідність, ніж травма."

Також Деулофеу подякував Удінезе — клубу, який залишився поруч навіть після завершення контракту в січні 2025 року:

"Удінезе завжди мене підтримував, важливо це уточнити, тому що здається, що мене залишили одного під час страждань, але це не так. У мене є можливість тренуватися на їхніх об’єктах, я часто розмовляю з Джино Поццо і постійно спілкуюся з лікарями: я завжди буду їм вдячний."

Останній матч Жерар провів у січні 2023 року проти Сампдорії. Саме тоді він зазнав серйозного ушкодження — у нього виявили інфекцію хряща коліна, яка не дозволяє йому повернутися до повноцінного футболу вже понад два з половиною роки.

За свою кар’єру Деулофеу встиг пограти за Барселону, Евертон, Мілан, Вотфорд та Удінезе.