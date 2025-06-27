Італія

Американський універсал хоче залишитися в Ювентусі.

Правий вінгер Тімоті Веа наразі не зацікавлений у переході до Ноттінгем Форест, маючи на меті продовжити свою кар'єри в Ювентусі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Ювентус — Манчестер Сіті 2:5 Відео голів та огляд матчу 26.06.2025

Повідомлялося, що клуб АПЛ був готовий викласти за 25-річного американця 15 млн євро. Йшлося про розрахований до кінця червня 2030 року контракт із гравцем.

На тлі ймовірної домовленості між Ювентусом і Ноттінгем Форест щодо трансферу Веа, який пропозицію "лісників" відхилив, Тімоті опинився поза заявкою туринців на матч третього туру групового етапу КЧС-2025 проти Манчестер Сіті. Агент виконавця Баду Самбаге розчарований рішенням "б'янконері".

"Веа — фантастичний гравець і фантастичний товариш по команді. Бачити, що люди так поводяться заради грошей через свою егоїстичність, дуже розчарувало мене. Це сором", — цитує Самбаге Скіра.

Веа хоче залишитися в Ювентусі. Його контракт із "б'янконері" дійсний до липня 2028 року. Американець виступає за клуб Серії А з літа 2023-го. Тоді Лілль Отримав за нього 11 млн євро.

На рахунку Тімоті сім голів і сім асистів у 78-ми матчах за туринський клуб у всіх турнірах.