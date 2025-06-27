Італія

Придбати відданого "россоблу" виконавця намагалася Аль-Кадсія.

Правий вінгер Ріккардо Орсоліні заради Болоньї відхилив щедру пропозицію представника чемпіонату Саудівської Араввії, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 28-річний італієць має намір продовжити представляти "россоблу". Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2027 року.

За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, придбати Орсоліні намагалася Аль-Кадсія. Болонья могла отримати за нього 25 млн євро, тоді як на Ріккардо чекала зарплата в розмірі 10 млн на сезон.

Виконавець перебрався до "россоблу" з Ювентуса взимку 2018 року на правах оренди, а вже влітку 2019-го клуб оформив повноцінний трансфер вихованця Асколі за 15 млн.

Загалом на рахунку Орсоліні 73 гола й 32 асисти в 258-ми матчах за Болонью в усіх турнірах. У сезоні-2024/25 він допоміг їй виграти Кубок Італії.

Раніше повідомлялося, що Аль-Кадсія зробила шалену пропозицію щодо гравця Фіорентини.