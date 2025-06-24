Італія

Форвард Фіорентини розглядає варіант із трансфером за 52 мільйони євро, його заробіток може зрости до 15 мільйонів на рік.

Нападник Фіорентини Мойзе Кін опинився в центрі уваги трансферного ринку — гравцем серйозно зацікавився саудівський клуб Аль-Кадісія. За інформацією Sky Sport Italia, представники команди з Близького Сходу вже зробили офіційну пропозицію.

Клуб готовий викласти за трансфер одного з найкращих бомбардирів Серії А поточного сезону 52 мільйони євро та запропонувати самому футболісту контракт із річною зарплатнею у 15 мільйонів євро. Сам Кін поки не прийняв остаточного рішення, але активно зважує всі "за" і "проти".

У разі продажу Кіна, Фіорентина розглядає варіант із підписанням Роберто Пікколі з Аталанти. У сезоні-2024/25 він провів результативну оренду в Кальярі, де став найкращим снайпером команди.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може придбати Мойзе Кіна в разі продажу Ісака.