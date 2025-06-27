Італія

Гравець збірної Італії готовий до переходу в Мілан.

Італійський Мілан знаходиться за крок від купівлі опорного півзахисника Торіно та збірної Італії Самуеле Річчі. Про це повідомив журналіст Маттео Моретто під час подкасту на YouTube-каналі Фабріціо Романо.

"Це майже вирішена угода, на 99,9%. Є домовленість по всьому, як із гравцем на п'ятирічний контракт, так і з Торіно на 25 мільйонів євро, включно з бонусами", — заявив Моретто.

Зазначається, що вже запланований медичний огляд 23-річного капітана "биків", який відбудеться найближчими днями.

Минулого сезону Самуеле Річчі відіграв за Торіно 36 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан може купити Зінченка за 20 мільйонів євро.