Італія

Українець може переїхати до Італії.

Італійський Мілан працює над переходом універсала лондонського Арсеналу Олександра Зінченка. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" готове викласти за 28-річного українця 20 млн. євро. Втім перепоною у переговорах може стати висока зарплатня Зінченка в Арсеналі.

Як повідомляє портал Capology, український гравець заробляє в Лондоні 7,8 млн. євро на рік. Таку зарплату Мілан собі дозволити не може.

Чинна трудова угода гравця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.