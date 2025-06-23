Українець може переїхати до Італії.
Oleksandr Zinchenko, getty images
23 червня 2025, 20:54
Італійський Мілан працює над переходом універсала лондонського Арсеналу Олександра Зінченка. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" готове викласти за 28-річного українця 20 млн. євро. Втім перепоною у переговорах може стати висока зарплатня Зінченка в Арсеналі.
Як повідомляє портал Capology, український гравець заробляє в Лондоні 7,8 млн. євро на рік. Таку зарплату Мілан собі дозволити не може.
Чинна трудова угода гравця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Минулого сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.